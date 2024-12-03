Elazığspor'un Deplasman Giderleri Prof. Dr. Yasemin Açık Tarafından Karşılandı

Bordo-beyazlı ekibin deplasmanda Menemen FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının deplasman giderleri iş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık tarafından karşılandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor İzmir'de Menemen FK ile karşılaşacak. Maç için İzmir'e giden kafileye iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık'tan destek geldi. Elazığspor Kulübünden yapılan teşekkür açıklamasında, "Ziraat Türkiye Kupası 4. turda oynayacağımız Menemen FK karşılaşmasının deplasman giderleri, değerli iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık tarafından karşılanmıştır. Maddi ve manevi olarak her daim kulübümüzün yanında olan değerli iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık'a teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ