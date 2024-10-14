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Elazığspor Teknik Direktörü Taraftarlardan Özür Diledi

Elazığspor Teknik Direktörü Taraftarlardan Özür Diledi
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Bülent Yenihayat, 68 Aksarayspor'a 1-0 kaybedilen maç sonrası taraftarlara özür dileyerek, pes etmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, 1-0 kaybedilen 68 Aksarayspor maçı sonrası taraftarlardan özür dileyerek, asla pes etmeyeceklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda karşılaştığı maçta 68 Aksarayspor'a 1-0 yenilerek grupta üst üste ikinci yenilgisini alan Elazığspor'da Teknik Direktör Bülent Yenihayat, camiadan özür diledi. Ligde yılmadan savaşmaya devam edeceklerini ve hep birlikte ayağa kalkacaklarını belirten Yenihayat, "Sevgili Elazığspor sevdalıları, iki maçtır almış olduğumuz sonuçlarla sizleri üzdüğümüzün farkındayım. Bu nedenle sizlerden özür diliyorum. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki, iki maç kaybettik diye asla pes etmeyeceğiz. Sizleri mutlu edecek oyun ve sonuçlar için mücadele etmeye, savaşmaya devam edeceğiz. Zor dönemlerden bugüne kadar nasıl hep beraber geldiysek, yine hep birlikte ayağa kalkacağız. Başladığımız günden itibaren elde ettiğimiz tüm başarıları sizin desteğinizle kazandık. Şimdi de aynı inanç ve kararlılıkla, şanlı Elazığspor'u hak ettiği seviyeye taşımak için el birliğiyle çalışacağız " diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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