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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt, Kastamonuspor maçında galibiyet istedi

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Elazığspor Teknik Direktörü Bozkurt, Kastamonuspor maçında galibiyet istedi
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak Elazığspor, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Kastamonuspor'un iyi bir rakip olduğunu belirterek "Kazanmak dışında bir düşüncemiz yok" dedi.

Gmg Kastamonuspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Kastamonuspor'un iyi bir rakip olduğunu belirterek, "Kazanmak dışında bir düşüncemiz yok" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Bordo-beyazlı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği antrenman öncesinde dev Türk bayrağı açtı. Hazırlıklar hakkında konuşan Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Geçtiğimiz haftaya baktığımızda maçı zorlaştıran aslında biz olduk. 4-1 öne geçtikten sonra da çok ciddi fırsatlarımız vardı. 4-2 iken de önemli fırsatları değerlendiremedik. Yediğimiz gollerden sonra rakip biraz daha canlandı ancak pozisyon vermedik. Oyunun hakkı 4-3'lük bir skor değildi, çok daha farklı olabilirdi. Oyunumuzda bir sıkıntı yok. Yediğimiz goller bize yakışmadı, bireysel hatalar yaptık. Bunları oyuncularımızla konuştuk. Kastamonuspor da daha önce karşılaştığımız takımlara benzer özellikler taşıyor. Ancak iç sahada daha iyi oynayan ve sonuç alabilen bir ekip. Bizim ise kazanmak dışında bir düşüncemiz yok. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. İnşallah pazar günü galibiyet alıp buraya öyle dönmek istiyoruz "diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kemal'in son durumu hakkında da bilgi veren Bozkurt, "Kemal'in ağrıları devam ediyor. Yapılan tedaviye rağmen sahada koşu yaptığında ağrıları oluyor. Sakatlık bölgesinde ödem var ve kıkırdaklarla ilgili bir sorun tespit edildi. Bu nedenle süreç zaman aldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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