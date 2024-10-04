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Elazığspor Taraftarları Maçın Şarkısını Seçiyor

Elazığspor Taraftarları Maçın Şarkısını Seçiyor
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Elazığspor, Menemen FK ile yapacağı maçta çalınacak şarkıyı taraftarlarının seçmesine olanak tanıdı. Sosyal medya üzerinden yapılan anketle, taraftarlar Murat Göğebakan, Muazzez Ersoy, İbrahim Erkal ve Zeynep Bastık'tan birini seçecek.

Hafta sonu Menemen FK ile karşılaşacak olan Elazığspor, maçın şarkısını belirlemek için taraftarlarına sordu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 6. haftasında Menemen FK'yı konuk edecek olan Çimentaş Elazığspor maçın şarkısını taraftarlarının oluruna bıraktı. Sosyal medya üzerinden başlatılan anketle bordo-beyazlı ekip taraftarlarına maçın şarkısı hangisi olsun diye sordu. Seçenekler arasında Murat Göğebakan'ın Vurgunum, Muazzes Ersoy'un Samanyolu, İbrahim Erkal'ın Sen Aldırma ve Zeynep Bastık'ın Lan isimli eserleri bulunuyor.

Anket sonunda en fazla oyu alan eser Menemen FK maçının şarkısı olarak Elazığ Atatürk Stadyumundan çalınacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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