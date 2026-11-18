Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK ile 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığspor, evinde Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı. Mert Örnek 13. dakikada Elazığspor'u öne geçirdi, Doğukan 30. dakikada Menemen FK'ya beraberliği getirdi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Elazığspor, evinde Menmen FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Berkay Ağış, Vedat Güneş, Erkan Akbak
Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier (Ali Yeşilyurt dk. 90), Onur Eriş, Erhan Kartal, Mert Örnek, İsmail Esat Buğa (Mustafa Emir dk. 85), Muhammed Demirci (Ali dk. 59)
Menemen FK: Mehmet Emin Sapancı, Mustafa Can Birol, Burak İngenç (Hakan Selim dk. 76), Doğukan Emeksiz (Ömer Ege dk. 60), Alican Özfesli (Burak Tranova dk. 76), Yiğit Kerem (Aydın dk. 60), Göktürk Efe Görgün (Burak Enes dk. 51), Eren Fansa, Erkan Gövercin, Selim Can Sönmez, Eyüp Poyraz
Goller: Mert Örnek (dk. 13) (Elazığspor), Doğukan (dk. 30) (Menemen FK)
Sarı kartlar: İsmail Esat, Feyyaz, Veli, Erhan, Mert, Muhammed (Elazığspor), Burak Tranova, Erkan (Menemen FK)