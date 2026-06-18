Elazığspor, Mert Örnek ile resmi sözleşme imzaladı

Elazığspor, daha önce anlaşma sağladığı Mert Örnek ile resmi sözleşme imzaladı.

Elazığspor'da tarihi bir kongre geride kaldı. İki adayın yarıştığı ve yoğun katılımla gerçekleşen kongrede, Elazığspor Kulüp Başkanlığına seçilen Ahmet Toprak, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. "Elazığspor'un kaybedecek bir dakikası bile yok" anlayışıyla kongre sürecini beklemeden transfer çalışmalarına başlayan Başkan Ahmet Toprak, seçilmesinin hemen ardından ilk transferini sonuçlandırdı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Toprak yönetimi, tecrübeli futbolcu Mert Örnek ile anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, transfer camiada heyecanla karşılandı. Ahmet Toprak yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni transfer hamlelerini de açıklaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı