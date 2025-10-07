Elazığspor-Karaman FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. Haftası'nda Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor- Karaman FK maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Seza Çimento Elazığspor - Karaman FK maçının biletleri online olarak satışa sunuldu. Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri; protokol 1000 TL, kapalı 300 TL, maraton 200 TL, kale arkası 100 TL ve misafir tribün 130 TL olarak belirlendi. Maçın kağıt biletleri sadece maç günü stadyum gişelerinden temin edilebilecek. - ELAZIĞ