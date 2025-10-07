Haberler

Elazığspor-Karaman FK Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor-Karaman FK maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları protokol 1000 TL, kapalı 300 TL, maraton 200 TL, kale arkası 100 TL ve misafir tribün 130 TL olarak belirlendi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. Haftası'nda Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor- Karaman FK maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Seza Çimento Elazığspor - Karaman FK maçının biletleri online olarak satışa sunuldu. Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri; protokol 1000 TL, kapalı 300 TL, maraton 200 TL, kale arkası 100 TL ve misafir tribün 130 TL olarak belirlendi. Maçın kağıt biletleri sadece maç günü stadyum gişelerinden temin edilebilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Daha önce Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha

Liverpool maçını tahmin eden Hacıosmanoğlu'ndan bir kehanet daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.