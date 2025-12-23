Elazığspor'da kaleci Muammer'e kulüp bulması için izin verildi

Elazığspor Kulübü, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'a kulüp bulabilmesi için izin verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İskenderunspor'a 3-1 yenilen Elazığspor'da kaleci Muammer Yıldırım'la yolların ayrılmasına karar verildi. Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz bünyesinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan Muammer Zülfikar Yıldırım'a, kendisine kulüp bulabilmesi amacıyla izin verildi. Muammer Zülfikar Yıldırım, kulübümüz formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere toplam 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Sürece ilişkin gelişmeler, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ELAZIĞ