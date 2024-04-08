Elazığspor-K. Bulvarspor maçında kaleci değişikliği yaşandı

Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu netlik kazandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. Haftası'nda konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor'u 3-1 yenen Elazığspor'da maçın ikinci yarısında kaleci değişikliği yaşandı. Sezon başından bu yana takımın as kalecisi olan tecrübeli eldiven Hakan Canbazoğlu maçın ikinci yarısında hiç sahaya çıkamayarak yerini Yiğit Kafkasyalı'ya bıraktı. Elazığspor sağlık heyetinden edinilen bilgiye göre Hakan, devre arasında midesinden rahatsızlanınca teknik heyet tarafından riske edilmedi ve kaleci değişikliği yapıldı.

Tecrübeli eldivenin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebileceği bildirildi. - ELAZIĞ