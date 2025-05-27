Elazığspor ile Vanspor FK Maçı Olaylar Nedeniyle Tatil Edildi

Elazığspor ile Vanspor FK Maçı Olaylar Nedeniyle Tatil Edildi
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TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanşında Elazığspor ve Vanspor FK arasındaki karşılaşma, yardımcı hakeme tribünden atılan bir cisim nedeniyle tatil edildi. Elazığspor'un 1-0 önde olduğu maç, 56'ncı dakikada durduruldu.

TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan karşılaşma, 56'ncı dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 56'ncı dakikasında yardımcı hakem Kadir Beyaz, tribünlerden atılan bir cismin kaşına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bunun üzerine orta hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak müsabakayı durdurdu ve soyunma odasına yöneldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Karşılaşma sonrası Vanspor FK futbolcuları ve hakem heyeti, güvenlik önlemleri kapsamında zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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