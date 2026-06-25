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Elazığspor, Emir Alagöz transferini resmileştirdi

Elazığspor, Emir Alagöz transferini resmileştirdi
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Elazığspor, Batman Petrolspor'un orta saha oyuncusu Emir Alagöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dış transfer çalışmaları kapsamında Elazığspor daha önce anlaşma sağladığı Emir Alagöz transferini resmileştirdi.

Elazığspor daha önce anlaşma sağladığı Batman Petrolspor'un orta saha oyuncusu Emir Alagöz transferini kamuoyuna duyurdu.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emir Alagöz ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Emir Alagöz'e ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Bordo-Beyazlılar daha önce yine Batman Petrolspor'dan Mert Örnek ve Feyyaz Belen'le resmi sözleşme imzalamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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