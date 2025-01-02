Elazığspor'da Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası Elazığspor'da Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Elazığspor'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Görevlendirmelerde büyük değişiklik yapılmadığı gözlemlenirken Başkanvekilliğine Mustafa Şerifoğulları, Basın Sözcülüğüne Hasan Özkan Uygur ve Futbol Şube Sorumluluğuna Eyyüp Yıldırım yeniden getirildi. Elazığspor'da Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle oluşturuldu;

"Mustafa Şerifoğulları Başkanvekili, Hasan Özkan Uygur Basın Sözcüsü, Erkan Dinç Mali İşler Sorumlusu, Turgut Karabulut Sponsorluk ve Reklam Sorumlusu, Bahadır Kubilay Dış İlişkiler Sorumlusu, İlter Genç Altyapı Sorumlusu, Turgut Kılınç Biletleme ve Kombine Sorumlusu, Özkan Aydın Taraftar Sorumlusu, Yunus Çelik Tesis Sorumlusu, Hanifi Yunus Biçer Ulaşım ve Deplasman Sorumlusu, Gürkan Bulut Localar Sorumlusu, Erkan Akpınar Genel Sekreter, Eyyüp Yıldırım Futbol Şube Sorumlusu, Türker Yıldırım Futbol Şube Sorumlusu, Savaş Çimenoğlu Hukuk İşleri Sorumlusu, Nurullah Yıldız Sağlık İşleri Sorumlusu, Erbay Serttaş İstanbul Sorumlusu, Şefik Su STK Sorumlusu, Turgay Dil Organizasyon Sorumlusu, Devran Dilan Elmacı Protokol ve Stadyum Sorumlusu, Mehmet Aslan Altyapı Sorumlusu, Murat Ayaz Kamu ile İlişkiler Sorumlusu, Melih Emiroğlu TFF Sorumlusu, Abdulkadir Aladağ Kurumsal Ağırlama Sorumlusu, Burak Yol Kurumsal Projeler Sorumlusu." - ELAZIĞ