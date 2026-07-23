Haberler

Elazığspor'da 1. etap kampı sona erdi, ikinci etap Afyon'da

Elazığspor'da 1. etap kampı sona erdi, ikinci etap Afyon'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığspor, 2026-27 sezonu öncesi 15 Temmuz'da Elazığ'da başlattığı 1. etap kampını perşembe günü son antrenmanla tamamladı. Futbolcular, teknik ekip gözetiminde Yo-Yo testi yaparak dayanıklılık ve fiziksel performans ölçümlerini gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, ikinci etap için pazartesi günü Afyon'a hareket edecek ve 2. ile 3. etap kamplarını burada düzenleyecek. Afyon kampında 5 hazırlık maçı planlanıyor.

Elazığspor'da 15 Temmuz'da Elazığ'da başlanan 1. etap kampı perşembe günü yapılan son antrenmanın ardından sona erdi.

Elazığspor'da, 2026-27 sezonu öncesi kentte yapılması kararlaştırılan ve 15 Temmuz'da başlayan 1. etap kampı sona erdi. Bugün son çalışmasını yapan futbolcular, teknik ekip gözetiminde Yo-Yo testi gerçekleştirerek dayanıklılık ve fiziksel performans ölçümlerini tamamladı.

Bordo-beyazlılar, çalışmaların ikinci etabı için pazartesi günü Afyon'a gidecek ve iki ile üçüncü etap kamplarını burada yapacak. Elazığspor, Afyon kampında 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Diyarbakır'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Bir kentimiz ayakta! Alevler evlerin eşiğine kadar geldi

Midtjylland Teknik Direktörü Tullberg, Beşiktaş tribünlerini öve öve bitiremedi

Beşiktaş taraftarı için söylediği şey bomba
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

İpten aldı! Beşiktaş taraftarı ''O olmasa kazanamazdık'' diyor