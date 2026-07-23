Elazığspor'da 1. etap kampı sona erdi, ikinci etap Afyon'da

Elazığspor'da 15 Temmuz'da Elazığ'da başlanan 1. etap kampı perşembe günü yapılan son antrenmanın ardından sona erdi.

Elazığspor'da, 2026-27 sezonu öncesi kentte yapılması kararlaştırılan ve 15 Temmuz'da başlayan 1. etap kampı sona erdi. Bugün son çalışmasını yapan futbolcular, teknik ekip gözetiminde Yo-Yo testi gerçekleştirerek dayanıklılık ve fiziksel performans ölçümlerini tamamladı.

Bordo-beyazlılar, çalışmaların ikinci etabı için pazartesi günü Afyon'a gidecek ve iki ile üçüncü etap kamplarını burada yapacak. Elazığspor, Afyon kampında 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı