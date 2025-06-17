Elazığspor Beyaz Gruba Düştü

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TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kuraları çekildi ve Elazığspor, Beyaz gruba düştü. Kura çekimi İstanbul'da yapıldı ve Elazığspor'u yönetim kurulu üyesi Melih Emiroğlu temsil etti.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. Elazığspor, çekilen grup kuraları sonrası Beyaz gruba düştü.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kuraları belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Elazığspor'u yönetim kurulu üyesi Melih Emiroğlu temsil etti. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Elazığspor, 19 takımlı Beyaz gruba düştü.

Beyaz grupta şu takımlar yer alıyor; Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor, Şanlıurfaspor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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