Haberler

Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: "Bu takımı şampiyon yapacağız"

Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: 'Bu takımı şampiyon yapacağız'
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, Elazığspor tesislerinde düzenlediği düzenlenen basın toplantısında mazeret üretmeden, bahane üretmeden takımı şampiyon yapacaklarını söyledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, Elazığspor tesislerinde düzenlediği düzenlenen basın toplantısında mazeret üretmeden, bahane üretmeden takımı şampiyon yapacaklarını söyledi.

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımın şampiyonluk hedefi, taraftar desteği ve kulübün ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen basın sözcüsü Koç, "Çıktığımız bu yolda bir gün olsun beklemeden, 'Şampiyon yapacağız' dedik. Mazeretlerin arkasına saklanmayacağız dedik, bahane üretmeyeceğiz dedik. Bu şehrin takımını mazideki, eski zirvedeki günlerine taşıyacağız dedik" ifadelerine yer verdi.

Transfer çalışmalarından teknik heyetin oluşturulmasına kadar tüm adımları şampiyonluk hedefi doğrultusunda attıklarını belirten Koç, "Yönetim olarak üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya gayret ediyoruz. Hamdolsun, güzel bir takım oluşturduk ve geldiğimiz noktada yine aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bu şehrin bugün itibarıyla ve göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söylediğimiz şekilde tek bir hedefi var, o da şampiyonluk. Buradan yeniden ve yine yeniliyoruz; inşallah bu sene bu takımı şampiyon yapacağız. Takımları şehirlerin şampiyon yapacağına inanıyoruz. Şehrin şampiyonluğu için şehrin takımının etrafında kenetlenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 40 metre derinlikten metan gazı çıktı! Bölge güvenlik altına alındı

Parkın altından metan gazı çıktı! Uzmanlardan flaş açıklama
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Adıyaman'da 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yemekten sonra fenalaştılar! 20 fabrika işçisi hastanelik oldu
İran'ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı! Rusya istihbarat sağladı iddiası

Büyük kriz kapıda! İki süper gücü savaşa sokacak iddia
Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12 yaşındaki Elifnaz'ın kahreden sonu! Hayalleri yarım kaldı
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi