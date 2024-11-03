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Elazığspor, Ankara Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti

Elazığspor, Ankara Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Elazığspor, sahasında Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller, Maksut, Beykan ve Melih İnan'dan gelirken, rakip takımın gollerini Güney ve Muhammet attı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Ankara Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Azem Zorlu

Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek (Alpay dk. 80), Yusuf Mert Tunç (Hasan dk. 88), Maksut Taşkıran (Yağızcan dk. 76), Melih İnan, Ali Keten, Burhan Arman, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay (Umut dk. 76)

Ankara Demirspor: Deniz Kök, Erkül Küçük, Furkan Işıkdemir (Okan dk. 73), Oğuzhan Efe Yılmaz (Barış dk. 46), Muhammed Mustafa Yıldırım (Kadir dk. 73), Muhammet Yeşil, Burak Yamaç, Mehmet Aslanboğa, Tolunay Artuç (Kerem Hakan dk. 88), Güney Tutcuoğlu, Berkay Kumlu (Atakan dk. 62)

Goller: Maksut (dk. 45+2), Beykan (dk. 56), Melih İnan (dk. 90+8) (Elazığspor), Güney (dk. 39), Muhammet (dk. 90) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ercan, Yusuf Mert, İsmet, Burhan (Elazığspor), Berkay, Barış, Kadir Kaya, Atakan (Ankara Demirspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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