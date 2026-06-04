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Elazığspor, Alperen Pak ile anlaşma sağladı

Elazığspor, Alperen Pak ile anlaşma sağladı
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Seza Çimento Elazığspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Isparta 32 Spor'dan orta saha oyuncusu Alperen Pak ile anlaştı. Teknik direktör Serdar Bozkurt'un yönlendirmesiyle kadroya katılan Pak, geçen sezon 2. Lig'de 32 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Seza Çimento Elazığspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Beyazlı ekip son olarak Isparta 32 Spor forması giyen orta saha oyuncusu Alperen Pak'ı kadrosuna kattı.

Elazığspor prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarında büyük mesafe kat etti. Bozkurt'un Batman Petrolspor'dan eski öğrencileri Emir Alagöz, Mert Örnek, Feyyaz Belen ve Onur Eriş ile anlaşmaya varan bordo-beyazlı ekip, Sakaryaspor'dan stoper Burak Bekaroğlu ile ve son olarak Isparta 32 Spor forması giyen Alperen Pak ile de her konuda anlaşma sağladı. Orta sahadaki istikrarı ile dikkat çeken Alperen, geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32 maça çıktı ve 2 gol, 4 asist kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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