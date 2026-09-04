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Elazığspor, Alp Arda Abay'ı Kiralık Kadrosuna Kattı

Elazığspor, Alp Arda Abay'ı Kiralık Kadrosuna Kattı
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TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, sol bek mevkisini güçlendirmek için Antalyaspor'un genç futbolcusu Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Geçen sezon Kepezspor'da kiralık oynayan 2006 doğumlu Abay, kariyerinde Gençlerbirliği, Göztepe ve Manisa FK formaları da giydi.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, Onur Eriş'e alternatif olması açısından sol bek Alp Arda Abay'ı renklerine bağladı.

Elazığspor, Antalyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Kepezspor'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu Alp Ada Abay ile anlaşmaya vardı.

2006 Ankara doğumlu olan Alp Arda Abay, Gençlerbirliği'nde başlayan kariyerinde Göztepe, Manisa FK, Antalyaspor ve Kepezspor oynadı.

Elazığspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor U19 takımı ve Kepezspor'da toplam 32 maça çıkan Abay ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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