Elazığspor, Adana 01 FK ile Seyircisiz Maçta Karşılaşacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Elazığspor, seyircisiz maçta Adana 01 FK'yı konuk edecek.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu cumartesi günü oynanacak maçlarla başlıyor. Elazığspor, sezona Adana 01 FK'yı konuk ederek başlayacak.

Elazığspor'da Süleyman Özdamar ile Enes Soy sakatlıkları, Erkan Eyibil ise geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak olan maçı hakem Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. - ELAZIĞ