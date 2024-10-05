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Elazığspor'a Destek İçin Sosyal Medya Kampanyası

Elazığspor'a Destek İçin Sosyal Medya Kampanyası
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Elazığspor taraftarları, #busenebizimsene hashtagi ile sosyal medyada büyük bir kampanya başlatarak SMS bağış kampanyasına destek oldular.

Sosyal medya üzerinden başlatılan hastag kampanyası ile Elazığspor gündem oldu.

Elazığspor taraftarları bu akşam sosyal medyada büyük ses getirdi. Saat 20.23'te bir sosyal medya platformu üzerinden başlatılan hashtag çalışması ile Elazığspor Kulübü tarafından başlatılan SMS kampanyasına destek istendi. Taraftarlar, #busenebizimsene hashtagi ile hem farkındalık oluşturdu hem de SMS kampanyasına bağışta bulunarak takımlarının şampiyonluk yolunda yanında olduğunu gösterdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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