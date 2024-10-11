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Elazığspor, 68 Aksarayspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 7. haftasında Elazığspor, deplasmanda 68 Aksarayspor ile mücadele edecek. Elazığspor, Menemen FK karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 31 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinin ardından zorlu bir maç için hazırlıklarını tamamladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 7. haftasında Elazığspor, deplasmanda 68 Aksarayspor ile karşılaşacak.

31 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Menemen FK karşısında alınan mağlubiyetle sona eren Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 7. haftasında Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayan ve Aksaray'a giden bordo-beyazlılar, Cumartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından kampa girip maç saatini bekleyecek. Bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan maça Dağılgan Stadı ev sahipliği yapacak. Müsabakaya Ankara bölgesi klasman hakemi Evren Aydoğan yönetecek.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Elazığ'ın bir diğer temsilcisi 23 Elazığ FK ise pazar günü Ergene Velimeşespor'u ağırlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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