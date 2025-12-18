Elazığspor, Türkiye'de bu sezonun en çok gol atan takımı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda karşılaştığı Erbaaspor'u 4-0 mağlup eden Seza Çimento Elazığspor, Türkiye profesyonel futbol liglerinin en çok gol atan takımı oldu.

2. Lig ekiplerinden Elazığspor, son maçların ardından Türkiye profesyonel futbol liglerinin en çok gol atan takımı oldu. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Erbaaspor'u 4-0 yenen bordo-beyazlı ekip, toplamda 43 gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan takımlar arasında Elazığspor, bu performansıyla en golcü ekip olarak yer aldı. Elazığ temsilcisini, 42 golle 2. Lig'den Bursaspor ve 40 golle 1. Lig'den de Esenler Erokspor takip etti. - ELAZIĞ