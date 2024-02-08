Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir, Gümüşhanespor'la anlaştı

Futbola Elazığspor alt yapısında başlayan ve daha sonra 23 Elazığ FK, Amasyaspor FK gibi takımların formasını giyen Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir, sezonun ikinci yarısı için TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Gümüşhanespor'la anlaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, Elazığlı stoper Ömer Faruk Aydemir'i renklerine bağladı. 24 yaşındaki başarılı oyuncu Elazığspor'da profesyonelliğe yükseldikten sonra 23 Elazığ FK ve Amasyaspor FK formaları da giydi. Ömer Faruk, sezonun ikinci yarısında Gümüşhane ekibinin başarısı için ter dökecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında Amasyaspor FK'dan stoper Ömer Faruk Aydemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ELAZIĞ