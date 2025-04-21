Elazığlı Sporculardan Atletizmde Büyük Başarı

Elazığlı sporcular, atletizm müsabakalarında büyük başarılar elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen U16 Kadınlar Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonasında Elazığlı genç atlet Gülnaz Çetin, gösterdiği üstün performansla Türkiye genelinde adından söz ettirdi. Disk atmada 36.53 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliği, gülle atmada ise 11.68 metre ile Türkiye dördüncülüğü elde eden Çetin, tüm atmalar branşları klasmanında da Türkiye sekizincisi olarak 850 liralık para ödülünü kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün son yıllarda yürüttüğü spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleri sayesinde, kentin spor altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor. İl genelinde hem bireysel hem takım sporlarında yükselen bir ivme yakalanırken, ulusal başarılara imza atan sporcular, Elazığ'ın gelecekteki spor vizyonunun taşıyıcısı oluyor.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Gülnaz Çetin'i ve antrenörleri Alptuğ Cihan ile Mustafa Cihan'ı gönülden kutluyoruz. Elazığ'ın adını Türkiye çapında başarıyla duyuran her sporcumuz bizim için kıymetlidir. İl Müdürlüğü olarak genç yeteneklerin keşfedilmesi, desteklenmesi ve ulusal arenaya taşınması yönünde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sporcularımızın yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye ve başarılarını teşvik etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ