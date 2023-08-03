Elazığlı Sporcular U17 Milli Takımına Seçildi

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünden iki oyuncu U17 Milli Takımının kadrosuna girmeyi başardı.

Avrupa U17 Kızlar Hentbol Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek. 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında iki grupta oynanacak maçlarla başlayacak şampiyonada U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımı, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile birlikte yer alıyor. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele edecek. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü sporcularından Hira Nur Öztürk ve Nurcan Ortanç da 18 kişilik kadroya girme başarısını gösterdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Elazığ SYSK Başantrenörü İsmail Bayraktar, "Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnanın hepimiz çok heyecanlıyız. İki sporcumuzun sahada olması bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Onların bu başarılarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Şampiyonun ülkemizde yapılması bizim için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Tüm desteğimizle kızlarımızın yanında olacağız. İnşallah şampiyon olarak tüm ülkeyi sevince boğacağız" dedi. - ELAZIĞ