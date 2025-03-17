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Elazığlı Sporcular Güreş Küçükler Grup Birinciliğinde Başarı Gösterdi

Elazığlı Sporcular Güreş Küçükler Grup Birinciliğinde Başarı Gösterdi
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Erzurum'da düzenlenen Güreş Küçükler Grup Birinciliği yarışmalarında Elazığ'ı temsil eden sporcular, 5 derece kazanarak kenti gururlandırdı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Küçükler Grup Birinciliğinde Elazığ'ı temsil eden sporcular bir kez daha kenti gururlandırdı.

10-14 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Güreş Küçükler Grup Birinciliği yarışmalarına katılan sporculardan Elazığ'a 5 derece daha geldi. Antrenörleri İlyas Peker, Mehmet Peker ve İsmail Bulanık ile beraber sıkı bir çalışma sağlayıp Erzurum'da düzenlenen yarışmada sporcular Elazığ'ı temsil ettiler.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarıya her geçen gün imza atıyoruz. Erzurum ilinde düzenlenen Güreş Küçükler Grup Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsilen katılıp derece alan sporcularımızı ve antrenörleri İlyas Peker, Mehmet Peker ve İsmail Bulanık tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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