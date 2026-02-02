Elazığlı sporcular gümüş madalya kazandı

Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular iki gümüş madalya aldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli bir başarı elde etti. Şampiyonada 80 kiloda Elazığ Telekom Spor Kulübü adına ringe çıkan Simge Yılmaz, final müsabakasında Türkiye 2.'si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 60 kiloda Fenerbahçe Kulübü formasıyla mücadele eden Gizem Özer de turnuvayı 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Antrenör Cemil Döndü turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Sporcularımızın kulüplerine ve Elazığ'ımıza hayırlı olsun. Tabii ki tüm olumsuzluklara rağmen iki gümüş madalya aldık. Belli ki çok kişinin kuyruğuna basmıştır ki farkındayız. Her şeyi zamana bırakmak ve sabır etmek güzeldir. Her şey Elazığ'ımız için" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ