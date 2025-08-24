Elazığlı Sporcular Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elazığlı sporcular Musa Kaya ve Yusuf Eren Yıldırım, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular, çeşitli kategorilerde ringe çıkarken, Türk Milli Takımı'nın antrenörlüğünü İskender Arpacı üstlenecek.

İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, Elazığlı sporcular Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak. Arpacı Spor Kulübü sporcusu Musa Kaya, Genç Erkekler 54 kilo Full Contact kategorisinde, aynı zamanda All Star Sports Academy sporcusu Yusuf Eren Yıldırım ise Genç Erkekler 67 kilo Full Contact kategorisinde ringe çıkacak. Büyük bir heyecana sahne olacak şampiyonada, Türk Milli Takımı'nın antrenörlüğünü ise Arpacı Spor Kulübü Başkanı İskender Arpacı üstlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "İlimizden yetişen sporcuların Avrupa çapında milli formayla mücadele edecek olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımız Musa Kaya ve Yusuf Eren Yıldırım'a şampiyonada başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Ayrıca milli takım antrenörlüğü görevini üstlenen İskender Arpacı hocamızı tebrik ediyor, Elazığ sporuna kattığı değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı, şehrimizin spordaki yükselişinin somut bir göstergesidir. Sporcularımıza antrenörleri İskender Arpacı'ya, Eyüphan Yıldırım'a ve teknik heyetimize gönülden başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
