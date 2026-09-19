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Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, kuraşta +83 kiloda Avrupa ikincisi oldu

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Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, kuraşta +83 kiloda Avrupa ikincisi oldu
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Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde 13-14 Eylül 2026'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda +83 kilo kategorisinde Milli Takım adına mücadele eden Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, Avrupa ikincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Türkiye'yi ve Elazığ'ı başarıyla temsil etti.

Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda +83 kilo kategorisinde Milli Takım adına mücadele eden Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, Avrupa ikincisi olarak önemli bir derece elde etti.

13-14 Eylül 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, farklı sıkletlerde derece elde etmek için mücadele etti. Şampiyonada +83 kilo kategorisinde Milli Takım adına tatamiye çıkan Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa ikincisi olmayı başardı. Elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de Elazığ'ı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ali Asaf Çiçek'in şampiyonadaki performansı, kentte yürütülen sporcu yetiştirme çalışmalarının sonuçlarını ortaya koyan önemli derecelerden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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