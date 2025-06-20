Elazığlı Minik Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Elazığlı Minik Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli dereceler kazanarak şehre madalya kazandırdı. Şampiyonada Muhammed Abdulkadir Çelik Türkiye şampiyonu, M. Hasan Hüseyin Çelik Türkiye ikincisi, Muhammed Kerem Zengin ve Sara Savaşçı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Haziran tarihleri arasında Sivas'da düzenlendi. Elazığlı sporcular mücadele ederek önemli dereceler elde etti. 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Muhammed Abdulkadir Çelik Türkiye şampiyonu, M. Hasan Hüseyin Çelik Türkiye ikinciliği, Muhammed Kerem Zengin ve Sara Savaşçı ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek şehre madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde modern standartlara sahip iki ayrı güreş tesisimiz bulunmakta ve güreş branşına büyük önem vermekteyiz. Elazığ'ın güreş altyapısı oldukça güçlü. Bu gücü daha da pekiştirmek amacıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, güreşin yaygınlaşması, kulüp sayısının artırılması ve Elazığ'dan milli takımlara daha fazla sporcu yetiştirmektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.