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Elazığlı Milli Atlet Ahmet Aytar Vefatının 33. Yıl Dönümünde Anıldı

Elazığlı Milli Atlet Ahmet Aytar Vefatının 33. Yıl Dönümünde Anıldı
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Elazığlı milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Aytar, Türkiye Maraton Şampiyonalarında 8 defa birincilik elde ederek ülkemize önemli başarılar kazandırmış bir sporcu.

Elazığlı Milli Atlet Ahmet Aytar vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Elazığ'ın yetiştirdiği milli atlet merhum Ahmet Aytar, vefatının 33. yıl dönümünde Asri Mezarlıkta kabri başında anıldı. Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurum Müdürleri, personeller ve merhumun oğlu Levent Aytar katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından merhum Aytar anıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca ilimizi atletizm alanında gururla temsil edip, ülkemize Akdeniz Oyunları Şampiyonasında atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz Merhum Ahmet Aytar aynı zamanda, ilimizi temsilen katıldığı 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonalarında birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Şuanda da Atatürk Stadyumu yanında yer alan 3000 kişilik kapalı spor salonumuzda Merhum Ahmet Aytar'ın ismi yaşatılıyor. Vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız milli atletimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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