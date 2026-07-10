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Elazığ'ın altın yumrukları Türkiye kürsüsünde

Elazığ'ın altın yumrukları Türkiye kürsüsünde
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular Bedirhan Kaya Türkiye şampiyonu olurken, Dila Sarıkaya ve Toprak Gül Türkiye üçüncüsü oldu. Bedirhan Kaya ayrıca milli takıma seçildi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada Kick Light Genç Erkekler 74 kilogram kategorisinde mücadele eden Bedirhan Kaya, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcunun antrenörlüğünü Özcan Kaya üstlenirken, elde ettiği bu şampiyonlukla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilerek uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan Full Contact Genç Bayanlar 52 kilogram kategorisinde mücadele eden Dila Sarıkaya, üstün performansıyla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Sarıkaya'nın antrenörlüğünü Zülfü Topuz yaptı. Bir diğer başarılı isim olan Toprak Gül ise Full Contact Genç Erkekler 71 kilogram kategorisinde kürsüye çıkarak Türkiye üçüncüsü oldu. Toprak Gül, antrenörü Serkan Ispartalıoğlu yönetiminde önemli bir başarı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği bu önemli dereceler, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve disiplinli antrenman sürecinin en güzel göstergesidir. Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen sporcumuz Bedirhan Kaya'yı ayrıca kutluyor, uluslararası arenada da ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Başarıların artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm antrenörlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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