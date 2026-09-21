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Elazığlı Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5-0 yendi, çeyrek finale çıktı.

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Elazığlı Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5-0 yendi, çeyrek finale çıktı.
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Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı boksör Gizem Özer, son 16 turunda Polonyalı Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk turda İsveçli Berevan Hassan'ı hükmen yenen Gizem, madalya favorileri arasındaki rakibini de eleyerek çeyrek finale çıktı.

Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı boksör Gizem Özer, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı Gizem Özer, adını çeyrek finale yazdırdı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan'ı hükmen yenerek bir üst tura çıkan Gizem, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska ile karşılaştı. Turnuvanın madalya favorileri arasında yer alan rakibi karşısında baştan sona etkili olan Gizem, ringten 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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