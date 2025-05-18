Elazığlı Genç Bilek Güreşi Şampiyonu Yeni Başarılar Peşinde

Elazığ'da yaşayan bilek güreşi Türkiye şampiyonu 15 yaşındaki Yakub Doğan, yeni madalyalar için çalışıyor.

Kaya Karakaya Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Eyyüp Genç'in bilek güreşine yönlendirdiği 10. sınıf öğrencisi Yakub Doğan kısa sürede kendisini branşta geliştirdi.

Öğretmeninin yardımıyla okulun spor salonunda her gün antrenman yaparak katıldığı 15 bölgesel turnuvada birincilik elde eden Doğan, geçen yıl Okullararası Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Doğan, bu yıl Manisa'da yine gençler kategorisinde Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo erkekler sağ kolda ikinci, sol kolda ise kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Ay-yıldızlı formayla Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak isteyen Yakub Doğan, AA muhabirine, öğretmeni sayesinde iyi seviyeye geldiğini söyledi.

Spora ilgisinin olduğunu, ailesinin sürekli spor konusunda kendisini desteklediğini ifade eden Doğan, "Hocamın çalışmaları sayesinde bu branşa yeteneğimin olduğunu fark ettim. Bilek güreşi sporuna yoğunlaştım. Her başarımda branşa ilgim daha çok arttı." dedi.

Salon ve hoca avantajı

Bölge yarışmalarında dereceler elde ettiğini anlatan Doğan, başarılarının kendisini hırslandırdığını belirtti.

Çabaları sonucu 2 yıl sonra Türkiye Şampiyonu olmayı başardığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımda okulumun çok desteği oluyor. Okulumun spor salonunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bütün ekipmanlardan faydalanıyorum. Spor salonu ve hocamın okulda olmasının bana çok katkı sunuyor. Beslenme ve çalışmalarımı daha iyi yapıyorum. Ders saatlerimin dışındaki vakitleri salonda geçiriyorum. Bu sayede Türkiye Şampiyonasında bütün rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Yeni hedefim milli formayla Avrupa ve dünyada ülkemi temsil etmek. Çalışmalarımı sürdürüp maçlara daha güçlü çıkacağım. Hocamın sağladığı disiplinle haftanın 5 günü ortalama 3 saat çalışıyorum."

"Yakub örnek bir öğrenci"

Beden eğitimi öğretmeni Eyyüp Genç de okulda 4 yıldır bilek güreşi alanında çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar sayesinde öğrencilerin katıldığı yarışmalarda derece elde etmeye başladığını anlatan Genç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl Yakub Doğan 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Yakub hem okulda hem de sporda örnek bir öğrenci. Ailesinin de çok desteği var. Okulumuz da her türlü desteği sağlıyor. Zaten okulumuzun amacı iyi sporcular çıkarmak. Bu kapsamda her yıl başarılar elde ediyoruz."