Elazığlı Atlı Okçular Yarı Finalde

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Bölge Eleme Müsabakaları'nda Elazığlı atlı okçular yarı finale yükseldi.

2026 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Bölge Eleme Müsabakaları, 01-02 Ağustos 2026 tarihlerinde Sivas Hamidiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri başarılı sonuçlarla yarı final vizesi aldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Veysel Batuhan Bay; Tabla Bendi, Kabak Bendi ve Genel Klasman kategorilerinde birincilik elde ederek 3 altın madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Eymen Atalar'da başarılı sonuçlar alarak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sivas'ta düzenlenen çeyrek final eleme müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırmıştır. Üç kategoride şampiyon olarak yarı finale yükselen Veysel Batuhan Bay ile yıldızlar kategorisinde yarı final bileti alan Eymen Atalar'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden kutluyor, yarı final müsabakalarında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı