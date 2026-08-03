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Elazığlı Atlı Okçular Yarı Finalde

Elazığlı Atlı Okçular Yarı Finalde
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2026 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Bölge Eleme Müsabakaları'nda Elazığ'ı temsil eden sporcular başarılı sonuçlar elde etti. Veysel Batuhan Bay üç kategoride birincilik elde ederek 3 altın madalya kazanırken, Eymen Atalar da yıldızlar kategorisinde yarı finale yükseldi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri kutlayarak yarı final müsabakalarında başarılar diledi.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Bölge Eleme Müsabakaları'nda Elazığlı atlı okçular yarı finale yükseldi.

2026 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Bölge Eleme Müsabakaları, 01-02 Ağustos 2026 tarihlerinde Sivas Hamidiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri başarılı sonuçlarla yarı final vizesi aldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Veysel Batuhan Bay; Tabla Bendi, Kabak Bendi ve Genel Klasman kategorilerinde birincilik elde ederek 3 altın madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Eymen Atalar'da başarılı sonuçlar alarak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sivas'ta düzenlenen çeyrek final eleme müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırmıştır. Üç kategoride şampiyon olarak yarı finale yükselen Veysel Batuhan Bay ile yıldızlar kategorisinde yarı final bileti alan Eymen Atalar'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden kutluyor, yarı final müsabakalarında kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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