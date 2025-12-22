Haberler

Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu

Elazığlı sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
Güncelleme:
Volo Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, Türkiye 3'üncüsü oldu. İlgili şampiyona, Mersin'de 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlendi ve Karakaş, Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nü başarıyla temsil etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası, bocce sporunun en başarılı isimlerini bir araya getirdi. Şampiyonanın Altın Nokta Disiplini Büyükler Kategorisinde Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş, gösterdiği üstün performansla Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Sporcunun antrenörü Burak Kalınca eşliğinde elde ettiği bu başarı, Elazığ'ın ulusal bocce sporundaki varlığını güçlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'ımızı ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Ahmet Karakaş ve antrenörümüz Burak Kalınca'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür başarılar, gençlerimize örnek teşkil etmekte ve ilimizde bocce sporunun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi. - ELAZIĞ

