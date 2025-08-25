Elazığ, Yamaç Paraşütü Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Elazığ hem takım hem de bireyselde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda birincilik elde etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun Van'da düzenlediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, genel klasman ve kulüpler klasmanında birincilik kupasını kazanırken bireysel de de Elazığ Sportif Havacılık'tan Kenan Şaksu birinci oldu.

Başarıyla birlikte kulüp, 2025 Türkiye Sportif Havacılık Süper Finali'nde Elazığ'ı ve bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Süper final, eylül ayında Muğla'nın Ören beldesinde gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinden en iyi kulüplerin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımlayarak, "Elazığ Sportif Havacılık Kulübümüzün Van'da düzenlenen bölge şampiyonasında gösterdiği üstün başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımız, disiplini, azmi ve yetenekleriyle bu başarıyı fazlasıyla hak etti. Türkiye Süper Finali'nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Kendilerini ve emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ