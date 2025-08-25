Elazığ, Yamaç Paraşütü Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Elazığ, Yamaç Paraşütü Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda hem takım halinde hem de bireysel olarak birincilik kazandı. Kulüp, 2025 Türkiye Sportif Havacılık Süper Finali'nde Elazığ'ı temsil etme hakkını elde etti.

Elazığ hem takım hem de bireyselde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda birincilik elde etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun Van'da düzenlediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, genel klasman ve kulüpler klasmanında birincilik kupasını kazanırken bireysel de de Elazığ Sportif Havacılık'tan Kenan Şaksu birinci oldu.

Başarıyla birlikte kulüp, 2025 Türkiye Sportif Havacılık Süper Finali'nde Elazığ'ı ve bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Süper final, eylül ayında Muğla'nın Ören beldesinde gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinden en iyi kulüplerin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımlayarak, "Elazığ Sportif Havacılık Kulübümüzün Van'da düzenlenen bölge şampiyonasında gösterdiği üstün başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımız, disiplini, azmi ve yetenekleriyle bu başarıyı fazlasıyla hak etti. Türkiye Süper Finali'nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Kendilerini ve emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.