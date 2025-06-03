Elazığ Triatlon'da Tarih Yazdı: İlk Derece Ordu'dan Geldi

Elazığ'ın Türkiye triatlon yarışlarındaki ilk derecesi Ordu'da düzenlenen organizasyonda geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ordu Triatlonu Türkiye Kupası, 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirildi. Yarışmalara Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları da katılım gösterdi ve önemli bir başarıya imza attı. Miraç Emir Kaya, M3 Erkekler kategorisinde yarışarak 400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet ve 2 bin 400 metre koşudan oluşan parkuru başarıyla tamamladı ve Türkiye 6'ncısı oldu. Bu sonuçla birlikte Elazığ, triatlon branşında tarihinde ilk kez ulusal düzeyde derece elde etmiş oldu.

Triatlon Milli Takım Antrenörü ve aynı zamanda Elazığ'da görev yapan antrenör Zülfü Karabulut, "Sporcularımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu tempoyla devam ettikleri takdirde, önümüzdeki müsabakalarda kürsüye çıkmaları hiç de uzak değil" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "İlimizde spor tesislerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yeni tesisler ve branşlarla birlikte Elazığ, spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Triatlon ise yüzme, bisiklet ve koşu gibi farklı disiplinleri bir arada barındıran, oldukça zor bir branş. Bu alanda da artık başarılarımızı görmeye başladık. Zülfü Karabulut hocamızın disiplinli ve sistemli çalışmaları sayesinde triatlon branşında önemli dereceler elde edileceğine ve milli sporcu sayımızın her geçen yıl artacağına inanıyorum. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, triatlon branşındaki bu ilk başarının, ilimiz sporuna büyük katkılar sunacağına ve genç sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ