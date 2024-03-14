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Elazığ takımlarının TFF 3. Ligde hafta sonu oynayacağı maçların hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Elazığspor ve Elazığ FK'nın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Elazığ takımlarının TFF 3. Ligde hafta sonu oynayacağı maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında 17 Mart Pazar günü Osmangazi Stadında oynanacak olan Anadolu Üniversitesi - Elazığspor maçını Mersin bölgesi C klasman hakemi Burak Filik yönetecek. Hakem Filik'in yardımcılıklarını ise Mersin bölgesiden Ferhat Dalgıç ve Aksaray bölgesinden Yunus Yıldız yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise yine Mersin bölgesinden Fırat Kaçmaz görevlendirildi.

TFF 3. Lig 4. Grubun 24. haftasında 17 Mart Pazar günü Elazığ Doğukent Stadında oynanacak olan 23 Elazığ FK-Muşspor müsabakasında Hatay bölgesi C klasman hakemi Erhan Kaya düdük çalacak. Hakem Kaya'nın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Abdullah Polat ve Hatay bölgesinden Abdullah Semerci yapacak. 4. hakem olarak ise Osmaniye bölgesinden Alperen Aksu görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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