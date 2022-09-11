Elazığ spor haberleri: TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Bayrampaşa: 2 Spor Haberleri Elazığ haberleri: TFF 3. Lig 2. Grup 2. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Bayrampaşa'ya 2-1 yenildi. TFF 3. Lig 2. Grup 2. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Bayrampaşa'ya 2-1 yenildi. Stat: Doğukent Hıdır Bilek Hakemler: Murat Kasap xx, Yakup Bulut xx, Ali Rıza Öztürk xx, Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx, Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü xx, İbrahim Kaya xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx, Yusuf Aydın x (Emre dk. 46 x), Furkan Yiğit x (Harun dk. 46 x) Bayrampaşa: İlksen Kuttekin xx, Tolga Kalender xx, İzzet Çelik x (Muhammet Baha dk. 60 x), Mertcan Çam x (Yusuf Emre dk. 46 x), Alperen Aydın xx, Batuhan Kazancı xx, Gökhan Kayran xx, İbrahim Türkoğlu xxx (Mahmut Ender dk. 74 x), Emre Uğur Uruç xx (Barış dk. 90 ?), Abbas Demir xx (Canpolat dk. 74 x), Yusuf Kaplan xxx Goller: Gökhan Erdöl (dk. 77 pen.) (Elazığ Karakoçan FK), Yusuf Kaplan (dk. 31), İbrahim Türkoğlu (dk. 36) Sarı Kartlar: Ahmet Can, Cuma Ali (Elazığ Karakoçan), İzzet, Tolga, Canpolat, Yusuf, İlksen, Alperen (Bayrampaşa) - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bayrampaşa Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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