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Elazığ haberleri... ES Elazığspor'da Serkan Çayır güven tazeledi

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Elazığ haberleri... ES Elazığspor'da Serkan Çayır güven tazeledi

Elazığ spor haberi... ES Elazığspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda 102 delegenin oyunu alan mevcut başkan Serkan Çayır güven tazeledi ve bir kez daha başkanlığa seçildi.

ES Elazığspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda 102 delegenin oyunu alan mevcut başkan Serkan Çayır güven tazeledi ve bir kez daha başkanlığa seçildi.

ES Elazığspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, 102 delegenin hazırun cetvelini imzalamasıyla başladı. Divan başkanlığını Av. Cengiz Gülaç'ın yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve karara bağlandı. 102 delegenin tamamının oyunu alan Serkan Çayır, bir kez daha başkanlığa seçildi.

Teşekkür konuşması için kürsüye çıkan Başkan Çayır, kendisini bir kez daha başkanlık koltuğuna layık gören delegelere teşekkür etti.

Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulunda; Abdulkadir Aladağ, Ahmet Feti Yılmaz, Erkan Akpınar, Erkan Dinç, Erkan Mahmat, Ertuğrul Erdem, Eyyüp Yıldırım, Gürkan Bulut, Hasan Murat Öz, Hasan Özkan Uygur, İlter Genç, Mehmet Akif Dumandağ, Mehmet Aslan, Melih Emiroğlu, Miraç Ayaz, Mustafa Akbulut, Mustafa Şerifoğulları, Nurullah Yıldız, Osman Vahdet Gökalp, Özkan Aydın, Turgut Karabulut, Türker Yıldırım, Uğur Köseli ve Yunus Evliyaoğlu isimleri yer aldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bünyamin Eroğlu Elazığspor Elazığ Spor Haberler

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