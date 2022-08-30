Elazığ haberleri... Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu Silver Cloud'un

Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu'nun bu yılki galibi Silver Cloud isimli safkan oldu.

Elazığ yarış sezonunun en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti. 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, bin 900 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. 2022 yılı Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyi Necmi Altın ile start alan, Mehmet Demir'in sahibi ve Berrin Gedik'in de yetiştiricisi olduğu Silver Cloud kazandı. Mehmet Gündüz'ün antrene ettiği 5 yaşlı safkan bu galibiyetiyle kariyerindeki 12. birinciliğini hanesine eklemiş oldu.

14 safkanın katıldığı yarışta Burhan Sarıdal'ın bindiği Kortveli Gogo tabelanın ikinci basamağında kendisine yer bulurken, Mehmet Taşkaya idaresindeki Cash To Master üçüncü, jokeyi Mehmet Doğan ile Grande Aquilla dördüncü ve Hasoğlum da Hüseyin Altunkılıç'la koşudan beşinci olarak ayrıldı. Koşunun galibi Silver Cloud için bitiriş derecesi 2.10.12 olurken farklar ise 4 boy - 1.5 boy - burun - 1.5 boy şeklinde sonuçlandı.

Koşuyu kazanan atın sahibi adına Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik'e kupasını ve jokey Necmi Altın'a çiçeğini Elazığ Belediyesi Başkan Vekili Sami Güzel takdim etti. - ELAZIĞ