Elazığ haber! Ziraat Türkiye Kupası: Elazığ Karakoçan FK: 1 ES Elazığspor: 0 Spor Haberleri Elazığ habere göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Elazığ Karakoçan FK, ES Elazığspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Elazığ Karakoçan FK, ES Elazığspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Stat: Doğukent Hıdır Bilek Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Mithat Levent xx, Şükrü Çavcı xx Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm x (Gökhan Erdöl dk. 68 x), Ömer Faruk Aydemir xx, İbrahim Kaya xx (Rasim Ertan dk. 76 x), Ercan Şirin xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx, Emre Eser xxx (Seyid Ahmet dk. 60 x), Ceyhun Tüccar xx (Harun dk. 46 xx), Sezer Kahraman xx, Feti Ahmet Kantarcıoğlu x (Ekrem dk. 68 x) Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Ali Osman Döner xx (Emre Akgün dk. 90 ?), Cafer Tosun x (Salih dk. 66 x), Mesut Saray xx, Fırat Ergün xx, Feyzullah Şahin Güneş xx, Eray Berk Yıldız xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk x (Abdullah dk. 46 x), Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Emre Yıldız x (Hasan dk. 66 x), Cihan Canpolat x Gol: Emre (dk. 39) (Elazığ Karakoçan FK) Sarı kart: Mesut (ES Elazığspor) - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Elazığspor Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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