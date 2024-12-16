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Elazığ GSK, U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Grup Maçlarını Başarıyla Tamamladı

Elazığ GSK, U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Grup Maçlarını Başarıyla Tamamladı
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Giresun'da düzenlenen U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, grup maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başarılı bir performans sergiledi. Takım, teknik ekibiyle birlikte gurur kaynağı oldu.

Giresun'da 13-15 Aralıkta düzenlenen U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası bronz grup maçlarında, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) başarılı bir performans sergiledi.

Elazığ GSK, grup maçlarında toplam 5 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı. Sporcuların mücadele azmi ve ekip ruhu, hem Elazığ'ı hem de teknik ekibi gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü su topu takımımız katıldığı U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası bronz grup maçlarında bizi bir kez daha gururlandırdı. Katıldıkları müsabakalarda büyük başarılar elde eden takımımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Hem takımımızı hem de başarıda büyük emekleri olan teknik ekibimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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