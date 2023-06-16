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Elazığ GSK, çeyrek finale yükseldi

Elazığ GSK, çeyrek finale yükseldi

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Analig Voleybol Grup Müsabakaları'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, çeyrek finale yükseldi.

Analig Voleybol Grup Müsabakaları'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, çeyrek finale yükseldi.

Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Analig Voleybol Grup Müsabakaları'nda mücadele eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı grubunda takımlarını yenerek, çeyrek finale yükseldi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Takımımızı tebrik ediyor, çeyrek final müsabakalarında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Gençlik Elazığ Spor Spor Haberler

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