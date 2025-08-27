Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımı, Turnuvaya Güçlü Başladı

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımı, turnuvada ilk rakibini farklı bir skorla yenerek iddialı olduğunu gösterdi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 45. Yıl 2. Lig Açık Alan U16 Birinci Lige Yükselme Müsabakaları, 26 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştiriliyor. Turnuvaya Elazığ'ı temsilen katılan Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımı, organizasyonun ilk maçında ev sahibi Konya ekibiyle karşılaştı. Maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutan Elazığ ekibi, rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Elazığ temsilcisi, grup aşamasındaki ikinci maçında Denizli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik Spor Kulübü Çim Hokeyi Takımımız, disiplinli çalışmanın, azmin ve inancın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. İlk maçtaki başarıları bizleri gururlandırdı. Şimdi gözümüz Denizli karşılaşmasında. Genç sporcularımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, ilimizdeki spor altyapısının geldiği noktayı net şekilde gösteriyor. Kurum olarak her zaman gençlerimizin ve antrenörlerimizin yanındayız. Finale yükseleceklerine ve Elazığ'a yeni bir gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ