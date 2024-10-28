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Elazığ FK'dan Taraftara Destek Çağrısı

Elazığ FK'dan Taraftara Destek Çağrısı
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Elazığ FK Kulüp Başkanı Osman Gençtürk ve Basın Sözcüsü Fatih Çakar, Tümosan Konyaspor maçı öncesi bilet satış noktasını ziyaret ederek taraftarlara destek olmaları çağrısında bulundu.

23 Elazığ FK Kulüp Başkanı Osman Gençtürk ve Basın Sözcüsü Fatih Çakar, Tümosan Konyaspor maçı bilet satış noktasını ziyaret ederek bilet satışına destek verdi.

23 Elazığ FK Kulüp Başkanı Osman Gençtürk ve Basın Sözcüsü Fatih Çakar, bir AVM'de düzenlenen bilet satış noktasını ziyaret ederek, Tümosan Konyaspor maçı için taraftarlara destek çağrısında bulundu. Başkan Osman Gençtürk, 'sevgi fedakarlık ister' diyerek, tüm Elazığ halkını şehrinin takımına destek olmaya davet etti. Taraftarların, takımlarının yanında olmalarının önemini vurgulayan Gençtürk, birlikte güçlenerek başarılı sonuçlar elde edeceklerini belirtti. 23 Elazığ FK'nın Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maç, hem takım hem de taraftar için kritik bir karşılaşma olacak.

23 Elazığ FK - Konyaspor maçı 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak. Müsabakayı İzmir bölgesi üst klasman hakemi Yiğit Arslan yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Etkinlikler Fatih Çakar Konyaspor Politika Tümosan Futbol Spor

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