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Kovancılarspor PGL'de Elazığ'ı temsil edecek

Kovancılarspor PGL'de Elazığ'ı temsil edecek
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Yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Elazığ'ı tek temsilci olarak Kovancılarspor yer alacak. Katılım ücretini yatıran Kovancılarspor lige katılırken, Elazığ Yolspor bedel ödemediği için katılamayacak.

Yeni sezonda Elazığ'ı Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Kovancılarspor temsil edecek.

Eski ismiyle Bölgesel Amatör Lig, yeni ismiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Elazığ'a ayrılan iki kontenjandan biri kullanıldı. Lige katılım bedelinin ödenmesinin son gününde gerekli harcı yatıran Kovancılarspor, yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Elazığ'ın tek temsilcisi olacak. Elazığ Yolspor ise hakkı olmasına rağmen gerekli bedeli ödemediği için yeni sezonda lige katılamayacak. Kovancılar ekibinden yapılan açıklamada; "Kovancılarspor'umuz, yeni adıyla Profesyonel Geçiş Ligi'ne (PGL) katılım ücretini yatırarak lige resmen katılım sağlamıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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