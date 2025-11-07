Haberler

Elazığ'dan Milli Başarı: İki Sporcu Uluslararası Bocce Şampiyonasında

Elazığ'dan Milli Başarı: İki Sporcu Uluslararası Bocce Şampiyonasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ, Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Bocce Petank, Volo ve Raffa Şampiyonası'na, milli takım kadrosuna seçilen Ramazan Karaman ve antrenör Resul Ağırtaş ile temsil edilecek. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıları kutlayarak spor kültürünün gelişimine vurgu yaptı.

Uluslararası Bocce Petank, Volo ve Raffa Şampiyonası için Elazığ'dan 2 isim milli davet aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 - 11 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bocce Petank, Volo ve Raffa Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Bu prestijli organizasyon öncesinde Elazığ, iki ismin milli takım kadrosunda yer almasıyla büyük bir gurur yaşıyor. Elazığ'ın başarılı sporcularından Ramazan Karaman, üstün performansı ve elde ettiği başarılar sonucunda milli takım sporcusu olarak ülkeyi temsil etme hakkı kazandı. Karaman, hem Elazığ'ı hem de Türkiye'yi bu önemli şampiyonada başarıyla temsil etmek için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Diğer yandan, uzun yıllardır Elazığ'da bocce branşında genç sporcuların yetişmesine büyük katkılar sunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Resul Ağırtaş, gösterdiği özverili çalışmalarıyla milli takım aantrenörü olarak görevlendirildi. Ağırtaş, teknik bilgi ve deneyimiyle milli takımın başarısına katkı sağlamak üzere Antalya'da ülkeye adına sahada olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Uluslararası arenada ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Ramazan Karaman ile antrenörümüz Resul Ağırtaş'ı yürekten kutluyoruz. Elazığ olarak her geçen gün sporun her branşında başarı grafiğimizi yükseltiyoruz. Bu başarılar, gençlerimize örnek teşkil ediyor ve ilimizde spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor. Her iki değerli temsilcimize de şampiyonada üstün başarılar diliyor, ülkemize gururla döneceklerine inanıyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada elde edeceği başarılar ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmaya devam edecektir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.