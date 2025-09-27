Haberler

Elazığ'dan İki Sporcu Taekwondo Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası öncesi Elazığ'dan Direnç Kip ve Mücahit Ateş, 06-07 Ekim tarihlerinde Antalya/Alanya'da yapılacak milli takım seçmelerine katılmak üzere yola çıktı.

Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Taekwondo Şampiyonası için Elazığ'dan iki sporcu milli takım seçmelerine katılmak üzere Antalya'ya gitti.

Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası Yunanistan'da düzenlenecek. Şampiyona öncesi 06-07 Ekim 2025 tarihlerinde Antalya/ Alanya'da Milli Takım Seçmeleri yapılacak. Seçmelere Elazığ'ı temsilen Direnç Kip ve Mücahit Ateş katılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız Direnç Kip'e, Mücahit Ateş'e ve antrenörlerimiz Engin Pamuk'a, Furkan Türkoğlu'na, Özcan Kaya'ya seçmelerde başarılar diliyor; milli takım yolunda gösterecekleri azim ve gayretin, Elazığ'daki tüm genç sporculara ilham olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

